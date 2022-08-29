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Понедельник, 29 августа 2022, 11:36 мск

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В авариях на улицах столицы за неделю пострадали 24 ребенка

За неделю на дорогах столицы пострадали или погибли почти 190 человек, среди которых 24 ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С 22 по 28 августа 2022 года на дорогах Москвы зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 181 получил ранения. В числе пострадавших 24 ребенка в возрасте до 16 лет», – говорится в сообщении ведомства.

Наиболее распространёнными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств (72 случая) и наезды на пешеходов (49 случаев). При этом в 45% случаев наездов на людей дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов.

С участием мототранспорта произошло 28 ДТП, с участием велосипедистов – 8.

«Самым аварийным днем стала пятница, в этот день зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий. Наименьшее число дорожных аварий произошло в субботу – 14 ДТП. По предварительным данным, за истекшую неделю пресечено 463 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения», – добавили в Госавтоинспекции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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