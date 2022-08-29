Представились силовиками: мошенники пытались выманить у предпринимателя 85 млн рублей

Московские правоохранители задержали мошенников, которые, выдавая себя за силовиков, пытались выманить у предпринимателя крупную сумму за покровительство в бизнесе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В полицию обратился столичный предприниматель, который сообщил, что некоторое время назад с ним связался мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства. За денежное вознаграждение незнакомец предложил помощь в продвижении коммерческих интересов компании. Войдя в доверие к заявителю, злоумышленник гарантировал получение преимущества в интересующем его рыночном сегменте, а именно в реализации табачной продукции с помощью лоббирования соответствующих законопроектов в органах исполнительной власти. Также аферист обещал предпринимателю содействие в приобретении прав на недвижимость, ранее принадлежавшую сети ресторанов быстрого питания. Данные услуги фигурант оценил в 85 миллионов рублей», – сказала Волк.

Как добавили в главном следуправлении Следственного комитета РФ по Москве, передача денег проходила в рамках оперативных мероприятий. 24 августа в заведении общепита в центре Москвы мужчине 1992 года рождения, а также сопровождающим его трем фигурантам были переданы 2 млн рублей, а также муляжи денег на сумму 83 млн рублей. После этого при силовой поддержке московского отряда спецназначения «Гром» они все были задержаны. В ходе следственных действий установлено, что трое сопровождающих мужчин выполняли функцию охраны.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту проживания проведены обыски, очные ставки и иные следственные действия, изобличающие его в совершенном преступлении.

Одновременно на территории Республики Крым задержан второй соучастник 1985 года рождения, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Москва, Андрей Дорофеев

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