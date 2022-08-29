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Понедельник, 29 августа 2022, 13:23 мск

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Обналичили более 700 млн рублей: в Москве подпольные банкиры выдавали себя за строителей

Столичные правоохранители задержали участников преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Установлено, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием её возможностей. В нарушение действующего законодательства они осуществляли банковские операции, используя расчётные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства. Управление осуществлялось путём использования системы удалённого доступа к счетам «Банк-Клиент» с целью нелегального обналичивания денежных средств. За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 миллионов рублей. Преступный доход участников группы составил свыше 22 миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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