Их предупреждали: суды Москвы рассмотрят админдела участников нелегального автопробега

Владельцы суперкаров попытались провести в Москве несанкционированный автопробег и теперь обвиняются по в организации массового передвижения граждан в общественных местах, нарушившем общественный порядок. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные пресс-службы Таганского районного суда столицы.

«В суд поступили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП», – объяснили в суде.

Подозреваемыми стали Тимур Унароков, Олег Величай, Игорь Блыщик, Денис Королев, Игорь Аксенов, Алексей и Сергей Хитровы. Им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

По данным СМИ, Дорогомиловский и Коптевский райсуды рассмотрят дела еще семерых участников пробега.

Днем 28 августа полиция не допустила проведения массовой публичной акции, которую группа людей планировала провести в Москве, сообщала пресс-служба ГУ МВД без подробностей. Ведомство пообещало задержать правонарушителей и привлечь их к ответственности.

Речь шла об автопробеге «богатых и успешных» владельцев элитных автомобилей, говорили источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах. Участниками акции планировали стать водители более 170 машин, среди которых Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer и другие, отмечал собеседник ТАСС.

В итоге, еще до начала пробега полиция начала проверять водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, а автомобили – на нелегальную модификацию.

Организатором автопробега был 28-летний житель Санкт-Петербурга, блогер Алексей Хитров, писал Telegram-канал 112. На сайте мероприятия говорилось, что развлекательная программа включает в себя автопробег, вечеринку, проживание за городом и рассчитана на три дня – с 27 по 29 августа. Стоимость участия составила от 40 тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости от пакета услуг. Полиция несколько раз выносила Хитрову предостережение о проведении автопробега, указывает канал.

Москва, Андрей Дорофеев

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