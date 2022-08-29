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Понедельник, 29 августа 2022, 17:26 мск

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«Возникают риски формирования анклавов»: Путин подержал создание адаптационных центров для мигрантов

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для иностранцев, прибывающих в Россию на заработки. Сегодня на встрече с главой государства руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов уточнил, что такие центры могут появиться в нескольких пилотных регионах.

Комментируя миграционные проблемы, Баринов обратил внимание президента, что «экономика нуждается в притоке иностранной рабочей силы, но, к сожалению, эти процессы иногда формируют, фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях». «Возникают риски формирования анклавов, растёт этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьёзное давление. Естественно, идёт обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан», – доложил глава службы президенту.

По его словам, в такой ситуации «важно усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов». Баринов уточнил, что в правительстве во взаимодействии с Генпрокуратурой сейчас начали работу над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. «На сегодняшний момент мне кажется, что эту работу надо усиливать, и мы смотрим, что по практике, как правило, один из наиболее эффективных механизмов – это всё-таки создание адаптационных центров, а у нас сейчас этой инфраструктуры нет <…> И если Вы позволите, то мы бы с коллегами начали эту работу, может быть, на нескольких пилотных регионах», – отметил руководитель службы.

«Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», – ответил Путин Баринову.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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