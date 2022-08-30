Суд арестовал фигуранта дела о поножовщине в столичном хостеле

Житель столицы нанес незнакомому ему мужчине смертельные ножевые ранения постояльцу хостела. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Вечером 27 августа 2022 года в здании хостела, расположенного по улице 2-й Селикатный проезд в городе Москве, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ранее незнакомому постояльцу несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученного ранения потерпевший скончался в одной из городских больниц», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении 38-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как добавили в Следлкомитете, Хорошевским районным судом столицы удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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