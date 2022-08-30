российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 августа 2022, 10:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Суд арестовал фигуранта дела о поножовщине в столичном хостеле

Житель столицы нанес незнакомому ему мужчине смертельные ножевые ранения постояльцу хостела. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Вечером 27 августа 2022 года в здании хостела, расположенного по улице 2-й Селикатный проезд в городе Москве, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ранее незнакомому постояльцу несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученного ранения потерпевший скончался в одной из городских больниц», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении 38-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как добавили в Следлкомитете, Хорошевским районным судом столицы удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Тройное столкновение: автомобиль «скорой помощи» перевернулся в Москве / Их предупреждали: суды Москвы рассмотрят админдела участников нелегального автопробега / Обналичили более 700 млн рублей: в Москве подпольные банкиры выдавали себя за строителей / Представились силовиками: мошенники пытались выманить у предпринимателя 85 млн рублей / В авариях на улицах столицы за неделю пострадали 24 ребенка / Водителю было 19 лет: три человека погибли в ночной аварии на юго-востоке Москвы / СК готовит полиграф: москвичка увела чужого ребенка с детской площадки / Пострадал пассажир: грузовик врезался в пассажирский автобус на юге Москвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства, ЧП в Москве,