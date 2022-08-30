Экс-сотрудник органов опеки Подмосковья входил в группу, снимавшую детскую порнографию

Правоохранители задержали участников преступной группы, которые долгое время занимались изготовлением и распространением детской порнографии. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России совместно с коллегами из города Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием несовершеннолетних. Оперативниками установлено, что в 2007 году житель города Санкт-Петербурга работал в органах опеки и попечительства Московской области. Из служебных материалов ему стало известно о двух братьях, оставшихся без попечения родителей. Располагая указанными сведениями, мужчина оформил над мальчиками опеку. В 2010 году он вместе с детьми переехал в Санкт-Петербург. Там совместно со своим близким знакомым злоумышленник стал использовать братьев в целях изготовления и распространения порнографических изображений. Все фотосъемки проводились с помощью профессиональной аппаратуры», – рассказала Волк.

По ее словам, в также выяснилось, что еще один участник незаконной деятельности проживает в подмосковном Зеленограде. Он систематически приезжал в Санкт-Петербург и принимал активное участие в изготовлении порнографических материалов с привлечением несовершеннолетних.

По данным полиции, для создания фотографий фигуранты привлекали детей до 14 лет. Злоумышленники входили в доверие к детям: кормили и одевали их, предоставляли место для ночлега. Расположив к себе пострадавших, они изготавливали снимки для дальнейшего распространения.

«Есть основания полагать, что подозреваемые вели противоправную деятельность на постоянной основе, начиная, как минимум, с 2000 года. Помимо этого, они могут быть причастны к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В результате комплекса уникальных технических мероприятий, проведенных сотрудниками БСТМ МВД России, по местам проживания задержаны трое подозреваемых. Все они написали явку с повинной», – сообщила официальный представитель МВД.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 242.1 и частью 2 статьи 242.2 УК РФ. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех лиц, пострадавших от действий фигурантов», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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