Медсестра столичного дома престарелых обворовала подопечную

Полиция задержала медсестра столичного дома престарелых по подозрению в краже денег с карты постоялицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В полицию Москвы поступило заявление от 66-летней местной жительницы, проживающей в центре для пожилых людей. Потерпевшая рассказала, что у неё из комнаты в период её отсутствия пропала банковская карта, с которой в последующем были списаны денежные средства в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 51-летняя жительница Подмосковья, работавшая медсестрой в данном учреждении. По данным полицейских, имея свободный доступ к комнатам проживающих, она похитила чужую банковскую карту, а затем, воспользовавшись пин-кодом, который был написан на листе бумаге и прикреплён к карте, сняла денежные средства.

Следствием ОМВД России по району Левобережный города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причинённый ущерб женщина возместила в полном объёме.

Москва, Андрей Дорофеев

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