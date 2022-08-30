Пришлось стрелять: владелец «Лексуса» задержан за применение насилия к полицейскому в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника ДПС в центре столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Вечером 29 августа 2022 года подозреваемый, управляя автомобилем марки «Лексус» с подложными государственными номерами, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов. На законные требования сотрудника полиции предъявить документы, не желая этого делать, подозреваемый зажал руку сотрудника полиции стеклом и начал движение на автомобиле. С целью пресечения его противоправных действий второй сотрудник ДПС произвёл выстрел из табельного оружия по колёсам, после чего подозреваемый был задержан и его действия пресечены», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что следователями установлены и допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изъяты и осмотрены видеоматериалы, на которых зафиксированы противоправные действия мужчины.

В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение, после чего будет избрана мера пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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