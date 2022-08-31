Сбежал на угнанном авто: гость столицы пытался зарезать таксиста

Правоохранители задержали в столице 19-летнего пассажира такси, напавшего с ножом на водителя и угнавшего машину. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Он сел в машину в качестве пассажира на 7-й Парковой улице. Во время поездки неожиданно нанёс несколько ножевых ударов водителю, потребовав у него денежные средства и имеющиеся в автомобиле ценности. 23-летнему потерпевшему удалось выбежать из машины и попросить помощи у очевидца происшествия. Нападавший в этот момент пересел за руль автомобиля такси и скрылся в неизвестном направлении. Прохожий вызвал наряд полиции и скорую медицинскую помощь. Потерпевшего с ранениями шеи и лица доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи он был отпущен домой», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался ранее неоднократно судимый 19-летний приезжий. Автомобиль злоумышленник бросил в районе станции метро «Первомайская».

«В настоящее время транспортное средство возвращено владельцу. Похищенными из салона денежными средствами в размере 3 тысяч рублей молодой человек распорядился по своему усмотрению, телефон потерпевшего у него изъят», – добавили в полиции.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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