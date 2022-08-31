Многоходовка: житель Подмосковья поджигал гаражи, чтобы добыть металлолом на пепелище

Полицейские задержали в подмосковном Дмитрове 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии поджогов гаражей. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленник забирался на крыши гаражей, пробивал кровли и заливал внутрь помещений горючую смесь, принесенную с собой, после чего поджигал строения и скрывался», – рассказала Петрова.

Таким способом молодой человек сжег четыре гаража на улице Водников. Ущерб составил более 500 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Он пояснил, что устраивал пожары для того, чтобы потом собрать не сгоревший металл и сдать его в скупку. Перевезти металлолом он просил своих знакомых, которые не знали о его противоправных действиях.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Петрова.

Москва, Андрей Дорофеев

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