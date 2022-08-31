Двухлетняя девочка выпала из окна 15 этажа на севере Москвы

Двухлетняя девочка погибла в Москве в результате падения из окна квартиры, расположенной на 15 этаже многоквартирного дома. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«30 августа около 19 часов в жилом доме на улице 800-летия Москвы двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 15 этаже. Малолетняя была госпитализирована в одну из столичных больниц, где скончалась», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

Москва, Андрей Дорофеев

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