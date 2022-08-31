Резкое возгорание: в Чехове ребенок и его отец получили ожоги при разведении огня в мангале

Ребенок получил ожоги в Подмосковье при разведении его отцом костра. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«30 августа 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации в медицинское учреждение пятилетнего мальчика с ожогами разной степени тяжести. По данному факту следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что по предварительным данным отец ребенка разжигал огонь. Для этого он использовал жидкость для разведения костра, и в какой-то момент произошло резкое возгорание, в результате чего огонь попал на находившегося неподалеку мальчика. Ребенок был госпитализирован, отец мальчика также получил ожоги.

Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены родители мальчика, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья уточнили, что папа мальчика разводил огонь в мангале. Чеховской городской прокуратуре поручено проведение проверки по данному факту, после которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Москва, Андрей Дорофеев

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