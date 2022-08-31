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Среда, 31 августа 2022, 12:51 мск

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«Гостеприимство»: москвичка зарегистрировала в своей квартире полторы сотни иностранцев

Жительница столицы фиктивно зарегистрировала в своей квартире полторы сотни иностранцев и стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Установлено, что на протяжении нескольких месяцев 44-летняя москвичка за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире, расположенной на улице Металлургов, 151 иностранного гражданина, не предоставив им фактического места проживания и заведомо зная, что проживать там они не будут», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службы уточнили, что факт фиктивной постановки на учёт иностранцев выявил участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Перово.

В отношении москвички возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.3. Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщине подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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