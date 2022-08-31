Двое нелегальных мигрантов ответят в суде за изнасилование и убийство подмосковной пенсионерки

Двое иностранцев предстанут перед судом в Подмосковье по обвинению в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в вечерние часы 12 сентября 2021 года обвиняемые совершили нападение на пенсионерку в лесополосе вблизи СНТ «Магистраль 2» городского округа Сергиев-Посад. Обвиняемые изнасиловали потерпевшую и, опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, совершили её убийство путем удушья. После совершенного убийства обвиняемые украли у потерпевшей мобильный телефон и скрылись с места преступления. Тело погибшей было обнаружено на следующий день прохожими», – говорится в сообщении ведомства.

По «горячим следам» следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать обвиняемых.

Кроме этого выяснилось, что за день до убийства один из обвиняемых в ночные часы совершил покушение на изнасилование местной жительницы Сергиева-Посада, с которой он познакомился незадолго до этого. Женщине удалось вырваться, и она обратилась в правоохранительные органы.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу», – довили в СК.

В ходе следствия также было установлено, что обвиняемые находились на территории России незаконно. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производство.

Москва, Андрей Дорофеев

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