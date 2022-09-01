российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 сентября 2022, 12:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мусоровоз сбил двух детей в Истре, один ребенок погиб

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Специализированный автомобиль коммунальной службы сбил двух детей в подмосковной Истре. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«1 сентября 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в городе Истра мусоровоз совершил наезд на двоих детей 2019 и 2017 годов рождения. В результате произошедшего один ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, второй скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Кроме этого, следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче уголовного дела из органов полиции, возбужденного по данному происшествию, в следственный отдел по г. Истра ГСУ СК России по Московской области для проведения объективного и всестороннего расследования», – отметили в пресс-службе.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы свидетелей и очевидцев, а также родителей детей. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин, приведших к произошедшему.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Двое нелегальных мигрантов ответят в суде за изнасилование и убийство подмосковной пенсионерки / Резкое возгорание: в Чехове ребенок и его отец получили ожоги при разведении огня в мангале / Двухлетняя девочка выпала из окна 15 этажа на севере Москвы / Многоходовка: житель Подмосковья поджигал гаражи, чтобы добыть металлолом на пепелище / Киллеру устроили «курс молодого бойца»: в Подмосковье раскрыто убийство 15-летней давности / Лошади отделались испугом: здание конно-спортивного комплекса сгорело в Подмосковье / Самосуд: подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах группового избиения подростка / «С разбега сбил стелу»: жителя Наро-Фоминска будут судить за повреждение мемориала

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,