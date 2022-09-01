Мусоровоз сбил двух детей в Истре, один ребенок погиб

Специализированный автомобиль коммунальной службы сбил двух детей в подмосковной Истре. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«1 сентября 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в городе Истра мусоровоз совершил наезд на двоих детей 2019 и 2017 годов рождения. В результате произошедшего один ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, второй скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Кроме этого, следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче уголовного дела из органов полиции, возбужденного по данному происшествию, в следственный отдел по г. Истра ГСУ СК России по Московской области для проведения объективного и всестороннего расследования», – отметили в пресс-службе.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы свидетелей и очевидцев, а также родителей детей. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин, приведших к произошедшему.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»