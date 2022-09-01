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Четверг, 1 сентября 2022, 14:14 мск

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Жительница столицы отбила свой телефон у вооруженного грабителя

Жительница столицы оказала активное противодействие отнявшему у нее телефон вооруженному грабителю и смогла отбить гаджет. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Злоумышленник зашёл за потерпевшей в дом на Волгоградском проспекте. В лифте, угрожая, предположительно, ножом, он выхватил у неё мобильный телефон, а затем попытался скрыться, выбежав из подъезда. Однако женщина бросилась вдогонку за мужчиной и в ходе борьбы с ним смогла вернуть гаджет. Во время потасовки он нанёс ей порезы на руках, а затем скрылся.», – говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, в тот же день у подъезда дома на улице Федора Полетаева мужчина похитил велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице 1-й Новокузьминской задержали подозреваемого – 45-летнего москвича. Установлена причастность задержанного к краже мобильного телефона стоимостью 6 тысяч рублей у мужчины, находившегося на улице в бессознательном состоянии.

«Похищенное имущество подозреваемый сбыл, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению», – добавили в столичном главке МВД.

Следствием территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 и частями 2 статьями 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой и кражи). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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