Пассажирский автобус сгорел в Москве после столкновения с грузовиком

Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком сгорел на Каширском шоссе столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня около 13.25 на 46 км Калужского шоссе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса 515 маршрута. Авария произошла по вине водители грузовика. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания», – говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения пострадали два человека. На месте работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Как уточнила пресс-служба прокуратуры Москвы, пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Москва, Андрей Дорофеев

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