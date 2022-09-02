Директор подмосковного ресторана обворовал собственное заведение

Директор ресторана, расположенного на МКАД, присвоил деньги заведения. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть Развилковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому г.о. поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что директор одного из ресторанов, расположенного на 24 км МКАД, совершил хищение денежных средств, которое было выявлено в ходе инвентаризации. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний житель Москвы, – сообщила Петрова. – Похищенные денежные средства мужчина потратил на личные нужды».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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