Убийцей 85-летнего московского пенсионера оказалась его несовершеннолетняя внучка

Правоохранители задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в совершении убийства пенсионера на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Благодаря совместной грамотной работе следователей столичного СКР и сотрудников уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, в ходе которой детально изучены камеры видеонаблюдения, допрошены свидетели и восстановлена хронология событий дня совершения преступления, установлена причастность к убийству внучки погибшего. Девушка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, пояснив, что совершила преступление в ходе ссоры на бытовой почве», – говорится в сообщении ведомства.

Также обвиняемая подробно показала в ходе проверки показаний на месте преступления, как именно совершила убийство и указала на орудие.

Ранее в СК сообщали, что вечером 31 августа в квартире жилого дома на улице Радужная было обнаружено тело 85-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области головы и туловища.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом столицы об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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