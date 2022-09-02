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Пятница, 2 сентября 2022, 15:39 мск

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Поезда метро не будут ходить между Белорусским и Савеловским вокзалами столицы

Поезда первого Московского центрального диаметра метро в субботу не будут ходить между Белорусским и Савеловским вокзалами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московского метрополитена.

«С 3.00 3 сентября на 24 часа на D1 изменится расписание поездов. На центральном участке нет движения поездов – поезда поедут только от/до Савеловского и Белорусского вокзалов. Интервалы движения станут больше. Часть поездов отменят, у части изменится расписание», – говорится в сообщении.

Кроме того, аэроэкспрессы от аэропорта Шереметьево будут ходить до Савеловского вокзала и по тому же маршруту в обратном направлении.

«Изменения нужны для работ в рамках строительства D4. Они пройдут в выходные, когда людей на станциях меньше», – пояснили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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