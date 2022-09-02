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Пятница, 2 сентября 2022, 18:29 мск

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Убийца «Мисс Кузбасс-2010» приговорен к 12 годам колонии

Щербинский районный суд Москвы вынес приговор Александру Попову, признав его виновным в убийстве жены – «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Поповой. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь райсуда.

«Исследовав доказательства, представленные сторонами, оценив материалы дела, суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым Александр Попов признан виновным в убийстве своей супруги – «Мисс Кузбасс – 2010», а именно в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня провозглашения, а осуждённым – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, добавили в суде.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Москвы, государственный обвинитель предлагал назначить Попову наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

31 августа 2021 года Попов, находясь в квартире, расположенной в жилом доме по улице Нильса Бора поселения Десеновское в Новой Москве, в ходе ссоры нанес своей супруге колото-резанные раны в области груди и шеи. От полученных ранений 29-летняя женщина скончалась на месте. На следующий день он вывез тело убитой на своем автомобиле в лесополосу и закопал.

При этом в январе текущего года Попов обратился в правоохранительные органы и сообщил, что ещё в августе его супруга уехала в неизвестном направлении. В дальнейшем он утверждал, что жена выходит с ним на связь через социальные сети и сообщает, что находится за пределами России на отдыхе. Однако следствием было было установлено, что женщина не пересекала границу Российской Федерации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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