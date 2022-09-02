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Пятница, 2 сентября 2022, 18:30 мск

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Конфликт на парковке в Мытищах закончился стрельбой

Один из участников перепалки, возникшей на парковке в подмосковных Мытищах, открыл стрельбу по оппоненту, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Московской области.

По данным правоохранителей, сегодня в дежурную часть межмуниципального управления МВД «Мытищинское» сообщили о конфликте на парковке одного из торговых центров. По приезду полицейские установили, что словесный конфликт произошел между двумя мужчинами, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета.

«Правонарушитель доставлен в дежурную часть отдела полиции. Им оказался местный житель 1997 года рождения», – отметили в подмосковном главке МВД, уточнив, что в результате инцидента пострадавших нет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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