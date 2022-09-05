Пожар в многоэтажке унес две жизни в Подольске

В результате пожара, возникшего сегодня утром в одном из многоквартирных домов подмосковного Подольска, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В утренние часы в одной из квартир многоквартирного дома по адресу ул. Садовая г. Подольск произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. По данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

В главном управлении МЧС по Московской области уточнили, что сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 6:15. В 6:55 пожар был ликвидирован. Для его тушения привлекались 4 единицы техники и 15 спасателей.

Москва, Андрей Дорофеев

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