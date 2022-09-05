российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 сентября 2022, 11:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Пожар в многоэтажке унес две жизни в Подольске

В результате пожара, возникшего сегодня утром в одном из многоквартирных домов подмосковного Подольска, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В утренние часы в одной из квартир многоквартирного дома по адресу ул. Садовая г. Подольск произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. По данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

В главном управлении МЧС по Московской области уточнили, что сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 6:15. В 6:55 пожар был ликвидирован. Для его тушения привлекались 4 единицы техники и 15 спасателей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Заявившего о бомбе пассажира задержали в Домодедово / Конфликт на парковке в Мытищах закончился стрельбой / В школах Мытищ проведена массовая эвакуация детей и педагогов / Директор подмосковного ресторана обворовал собственное заведение / Мусоровоз сбил двух детей в Истре, один ребенок погиб / Двое нелегальных мигрантов ответят в суде за изнасилование и убийство подмосковной пенсионерки / Резкое возгорание: в Чехове ребенок и его отец получили ожоги при разведении огня в мангале / Двухлетняя девочка выпала из окна 15 этажа на севере Москвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,