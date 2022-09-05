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Понедельник, 5 сентября 2022, 14:03 мск

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Труп в багажнике авто обнаружили на востоке столицы

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве

Процессуальная проверка проводится по факту обнаружения трупа в автомобиле, стоявшем на востоке столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«4 сентября 2022 года в автомобиле, припаркованном вблизи улицы Гастелло в городе Москве, обнаружено тело 44-летнего мужчины. Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в Следкомитете.

На фото, распространенном пресс-службой столичного СК, видно, что труп находился в багажнике легкового автомобиля.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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