Суд в Наро-Фоминске арестовал мужчину, устроившего поножовщину в кафе

Суд арестовал на два месяца мужчину, который в минувшие выходные напал с ножом на троих посетителей одного из кафе Наро-Фоминска. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области судом арестован ранее судимый 40-летний местный житель, обвиняемый покушении на убийство троих мужчин (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что к настоящему времени проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, в том числе орудие преступления, допрошены свидетели и очевидцы, а также потерпевшие, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая и химическая экспертизы. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленного на получение и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Следкомитете сообщали, что в ночь со 2 на 3 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с тремя посетителями кафе. В ходе ссоры злоумышленник нанес мужчинам удары ножом, после чего предпринял попытку скрыться с места происшествия, но был задержан правоохранителями. Пострадавшие были госпитализированы.

Москва, Андрей Дорофеев

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