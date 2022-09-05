Экс-советника главы «Роскосмоса» приговорили за госизмену к 22 годам колонии

Суд приговорил бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд 5 сентября 2022 года признал Ивана Сафронова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строго режима, 2 года ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме в связи с секретностью рассматривавшихся материалов. Адвокаты подсудимого заявляли, что в уголовном деле говорится о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток.

В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с работой в этой госкорпорации.

До прихода в «Роскосмос» Сафронов в качестве журналиста специализировался на публикациях о военно-промышленном комплексе и космической сфере.

Москва, Андрей Дорофеев

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