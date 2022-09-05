Бастрыкин заинтересовался московской инвесткомпанией, обманувшей сотни вкладчиков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации, возникшей в Москве с обманутыми вкладчиками одной из коммерческих организаций. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следкомитета.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ситуации, сложившейся вокруг клиентов инвестиционной компании, потерявших денежные средства», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, ранее в эфире федерального телеканала вышел материал о том, что инвестиционная фирма предлагала жителям Москвы быстрый заработок на бирже ценных бумаг. Для граждан были организованы курсы финансовой грамотности, на которых их убедили вложить денежные средства в акции крупных предприятий. При этом сотрудники фирмы демонстрировали людям фальшивые графики роста стоимости ценных бумаг. Однако, получив деньги, представители компании переставали выходить на связь.

«Сообщается, что жертвами стали сотни обманутых вкладчиков, а организаторы предполагаемой аферы до сих пор не привлечены к ответственности. Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры реагирования», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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