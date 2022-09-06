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Вторник, 6 сентября 2022, 12:19 мск

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Строителя раздавило бетонными плитами в Подмосковье

Один строитель погиб и еще один получил травмы при обрушении бетонных плит в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным, 5 сентября 2022 года двое мужчин, находясь на территории гаражного кооператива, расположенного в Жуковском городском округе, занимались строительными работами по установке гидроизоляции гаражного бокса. При выкапывании траншеи под землей в какой-то момент произошло обрушение бетонных плит, в результате которого один мужчина скончался на месте, второй пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели 47-летнего мужчины следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся опросы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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