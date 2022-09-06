Столичный суд рассмотрит дело о хищении трех центнеров золота

Следствие направило в столичный суд уголовное дело по обвинению 10 граждан в организации преступного сообщества, незаконном обороте драгоценных металлов, легализации денежных средств и мошенничествах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В ходе расследования установлено, что в Якутии фигуранты совершили тайное хищение золота и серебра, добытых на неразрешённых добычных участках. Злоумышленники похитили более 297 кг золота общей стоимостью свыше 979 миллионов рублей и 3,6 кг серебра стоимостью свыше 136 тысяч рублей. Далее драгоценные металлы отправлялись в столицу по документам, которые были получены на основании других сделок, связанных с приёмом у граждан лома золота и серебра», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, соучастники обвиняются в легализации «заработанных» на незаконном обороте похищенных металлов свыше 12,5 млн рублей. Также под видом получения кредитов фигуранты похитили у двух банков в общей сумме свыше 173 млн рублей.

По данным фактам и на основании материалов были возбуждены уголовные дела по статьям 210, 191, 158, 174.1, 33, 159.1 и 159 УК РФ.

Кроме десятка обвиняемых, которые предстанут перед судом, ещё трое соучастников объявлены в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Москва, Андрей Дорофеев

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