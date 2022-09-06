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Вторник, 6 сентября 2022, 16:05 мск

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Житель Подмосковья насмерть забил соседку молотком

Суд арестовал жителя Подольска, подозреваемого в убийстве соседки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, в дневные часы 13 августа подозреваемый пришел к соседке в квартиру в Подольске, намереваясь взять у нее в долг деньги, как он уже делал ранее. «Женщина отказала в предоставлении денежных средств, после чего у злоумышленника возник умысел на её убийство. Дождавшись, когда потерпевшая повернется к нему спиной, подозреваемый, приискав на месте молоток, нанес женщине несколько ударов в область головы. Затем злоумышленник принялся искать денежные средства, которые так и не были им обнаружены. Заметив, что женщина подает признаки жизни, подозреваемый нанес ещё несколько ударов молотком», – уточняется в сообщении СК.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Злоумышленник завернул ее тело в ковер, намереваясь вынести его ночью. Однако, когда он выходил из квартиры жертвы, входная дверь захлопнулась. В итоге – мужчина скрылся, уехав в Ярославскую область.

В ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены перчатки, по которым провели молекулярно-генетическая экспертизу, позволившую выделить ДНК-профиль преступника. В рамках отработки круга лиц было обнаружено совпадение по выделенному ДНК-профилю, что позволило установить причастность подозреваемому к совершенному убийству. 2 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий мужчина был задержан.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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