«Надо быть погибче»: Путин выступил за безвизовый режим для иностранных туристов

Президент РФ Владимир Путин поручит министерству иностранных дел проработать вопрос о введении безвизового режима для иностранных туристов, в том числе, из недружественных стран. Об этом глава государства заявил сегодня в ходе расширенного заседания президиума Государственного совета по вопросам развития туристической индустрии.

Во время заседания глава Ростуризма Зарина Догузова предложила президенту дать поручение рассмотреть возможность запуска электронных виз, в том числе для туристов из недружественных стран.

«Я предлагал бы не говорить о конкретных странах… не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить… Но в принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет», – отреагировал Путин, слова которого цитирует «Прайм».

«Надо быть погибче», – добавил он.

Стоит отметить, ранее сегодня еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон сообщила, что решение о приостановке соглашения по облегченному визовому режиму между Евросоюзом и Россией может вступить в силу с 12 сентября.

«Еврокомиссия предлагает сегодня полностью приостановить соглашение об облегченном визовом режиме между Евросоюзом и Россией… Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России уже будет действовать обычный визовый режим», – сказала она, добавив, что запросы для поездок с туристическими целями стоит рассматривать в последнюю очередь.

Москва, Андрей Дорофеев

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