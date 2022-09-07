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Среда, 7 сентября 2022, 12:01 мск

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Несовершеннолетнего зацепера убило током в Москве

Подросток, забравшийся на крышу пригородного поезда на железнодорожной станции Москва-3, погиб от удара электричеством. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, что 6 сентября 2022 года, в вечернее время, подросток 2006 года рождения, находясь на железнодорожной станции Москва-3 Ярославского направления, залез на крышу электропоезда, и при соприкосновении с контактной сетью получил электротравму. «От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Московско-Ярославской транспортной прокуратурой организована проверка по факту.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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