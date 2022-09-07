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Среда, 7 сентября 2022, 13:51 мск

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Задержанный в Москве за разбой иностранец промышлял налетами с 2015 года

Иностранный гражданин, задержанный в Москве за разбойное нападение, оказался причастен к аналогичному преступлению семилетней давности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве и следователи ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы установили причастность задержанного за разбойное нападение 46-летнего приезжего из ближнего зарубежья к аналогичному преступлению, совершённому семь лет назад», – говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, в июне 2015 года на Каширском шоссе произошло разбойное нападение. Злоумышленники проникли в салон автомобиля потерпевшего и, угрожая ему пистолетом, отобрали пакет, в котором находилось более 78 тысяч долларов. Тогда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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