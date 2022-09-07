Бизнес-разборки: труп с огнестрельными ранениями найден в авто на западе столицы

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружено сегодня в автомобиле в районе столичной набережной имени Тараса Шевченко. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В автомобиле на западе Москвы обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. Задержан подозреваемый в совершении преступления. Орудие преступления обнаружено и изъято с места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что факту убийства возбуждено уголовное дело, ход которого контролируется надзорным ведомством. По одной из версий, убийство совершено в результате конфликта, возникшего между предпринимателями.

Москва, Андрей Дорофеев

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