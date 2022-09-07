Более десятка участников драки с поножовщиной задержали в Москве

Столичные правоохранители задержали более десятка мужчин, участвовавших в драке, в ходе которой один человек получил ножевое ранение. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В дежурную часть ОМВД России по району Митино г. Москвы поступило сообщение о конфликте между несколькими гражданами на улице Муравской, в результате которого одному из участников были нанесены ножевые ранения. Пострадавший был госпитализирован. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены 11 участников конфликта. Они были привлечены к административной ответственности по статьям 18.8, 20.1 и 18.10 КоАП РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений. Им оказался 24-летний приезжий.

Как отметили в пресс-службе, здоровью пострадавшего нанесен вред средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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