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Четверг, 8 сентября 2022, 10:22 мск

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Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Городские службы столицы с пятницы будут переведены на усиленный режим работы на время празднования Дня города. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства с пятницы, 9 сентября, и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тыс аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения», – рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По данным пресс-службы, будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Власти также примут меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. На особом контроле будет уборка города в праздничные дни.

Основные мероприятия, посвященные празднованию 875-летию Москвы, пройдут 9-11 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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