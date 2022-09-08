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Четверг, 8 сентября 2022, 12:15 мск

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Столичный полицейский продавал информацию об умерших москвичах

Кузьминский районный суд Москвы приговорил бывшего полицейского к пяти годам лишения свободы и крупному штрафу за получение взяток. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что Дмитрий Платонов, являясь сотрудником дежурной части ОМВД России по району Марьинский парк г. Москвы с января 2013 года по май 2020 года неоднократно получал лично и через посредника взятки в значительном, крупном и особо крупном размере на общую сумму более 3 млн рублей в виде наличных денежных средств, а также переводов на банковскую карту за незаконное предоставление сведений об умерших на территории района гражданах», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, подсудимый с другими должностными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получал взятки и осуществлял посредничество во взяточничестве за совершение аналогичных незаконных действий.

«Преступная деятельность пресечена при содействии сотрудников подразделения собственной безопасности столичной полиции», – добавили в прокуратуре.

Суд приговорил экс-полицейского к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 миллионов рублей в доход государства. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

В прокуратуре уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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