Суд взыскал в доход государства имущество экс-помощника главы Россельхознадзора на 400 млн рублей

Никулинский районный суд столицы удовлетворил исковые требования прокуратуры к бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора о взыскании в доход государства денежных средств, движимого и недвижимое имущество общей стоимостью свыше 400 млн рублей в связи с несоответствием доходов расходам чиновника. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Проведенной прокуратурой города Москвы проверкой выявлено нарушение государственным служащим запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, выявлено явное несоответствие расходов чиновника его доходам. При этом для ухода от декларирования объектов гражданского оборота, находящихся в фактическом владении, сотрудник федеральной службы регистрировал их на родственников, друзей и знакомых. ❗️При доходе госсужащего и его супруги за 2011-2019 годы в размере 12 млн рублей им приобретены дом и земельный участок в г.о. Красногорск Московской области, двухэтажная квартира и машино-место в Москве, 2 дорогостоящих автомобиля, 3 наручных часов, 2 сабли XIX века. Основные сбережения в сумме более 200 млн рублей от незаконной деятельности хранились в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из банков Москвы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что бывший госслужащий не смог доказать законность происхождения данного имущества и источников средств, затраченных на его приобретение.

«В настоящее время уголовное дело по обвинению бывшего помощника руководителя Россельхознадзора в совершении преступления коррупционной направленности и развратных действий в отношении несовершеннолетней находится на рассмотрении в Савеловском районном суде Москвы», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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