Приезжие налетчики пытались отравить газом московского пенсионера

В суд направлено уголовное дело уроженца Астраханской области и уроженки Воронежской области, обвиняемых в разбое и покушении на убийство 78-летнего пенсионера на востоке Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Росси по городу Москве.

«Утром 28 сентября 2021 года соучастники под обманным предлогом проникли в квартиру пожилого мужчины, расположенную по улице 15-я Парковая в городе Москве, с целью хищения его имущества. Осознавая, что потерпевший в силу возраста и состояния здоровья не сможет оказать им активного сопротивления, они связали мужчину скотчем и, угрожая ножом, а также выказывая угрозы убийством, требовали сообщить о месте хранения в квартире денежных средств. Обыскав квартиру и обнаружив денежные средства, сообщники похитили у потерпевшего более 3,5 млн рублей. После чего, осознавая, что потерпевший связан и находится в беспомощном состоянии, в целях сокрытия совершенного ими преступления они включили конфорки газовой плиты и скрылись. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство пожилого мужчины, они не смогли, так как он смог освободиться и сообщить в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

Столичными следователями совместно с оперативными сотрудниками в короткий срок фигуранты были установлены и задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их причастность к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается, в частности, показаниями потерпевшего, протоколами опознаний и очных ставок, а также заключениями экспертиз и записями камер видеонаблюдения.

«Кроме того, в отношении иных лиц, причастных к совершению преступлений, уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их установление и задержание», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»