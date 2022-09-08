российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 сентября 2022, 14:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Труп с огнестрельным ранением обнаружили на берегу Клязьминского водохранилища

Уголовное дело возбуждено в Подмосковье по факту убийства местного жителя. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«По данным следствия, 7 сентября 2022 года на участке пристани Клязьминского водохранилища вблизи поселка Покровская гора Мытищинского городского округа было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской», – говорится в сообщении ведомства.

По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Мать попавших в Истре под мусоровоз девочек стала фигурантом уголовного дела / Житель Подмосковья насмерть забил соседку молотком / Строителя раздавило бетонными плитами в Подмосковье / Суд в Наро-Фоминске арестовал мужчину, устроившего поножовщину в кафе / Житель Орехово-Зуево проведет 300 часов на обязательных работах за повреждение мемориала / СК передал в суд дело о похищении сотрудника похоронного бюро в Подмосковье / Заявившего о бомбе пассажира задержали в Домодедово / Пожар в многоэтажке унес две жизни в Подольске

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,