Труп с огнестрельным ранением обнаружили на берегу Клязьминского водохранилища

Уголовное дело возбуждено в Подмосковье по факту убийства местного жителя. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«По данным следствия, 7 сентября 2022 года на участке пристани Клязьминского водохранилища вблизи поселка Покровская гора Мытищинского городского округа было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской», – говорится в сообщении ведомства.

По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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