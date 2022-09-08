Столичный суд рассмотрит дело мужчины, пытавшегося зарезать двух подростков

В столице 53-летний мужчина предстанет перед судом по делу о покушении на убийство двух подростков. Об этом сообщила сгодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Росси по городу Москве.

«Вечером 7 марта 2022 года на участке местности вблизи улицы Барвихинской, в непосредственной близости от остановки общественного транспорта, мужчина в результате словесного конфликта нанес двум подросткам ножевые ранения в область жизненно важных органов. Несовершеннолетним была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках предварительного следствия были проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, выводы и показания которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в совершенном преступлении, заявили в СК.

Уголовное дело передано для направления в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Москва, Андрей Дорофеев

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