Полицейские спасли в Москве двухлетнего ребенка, едва не выпавшего из окна

Сотрудники патрульно-постовой службы спасли в столице двухлетнего мальчика, который чуть было не выпал из окна квартиры. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от граждан о том, что в открытом оконном проёме дома на Дубнинской улице стоит ребёнок, а дверь в квартире никто не открывает.

«По прибытии на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы старший сержант полиции Никита Попков и сержант полиции Сергей Некрасов увидели на подоконнике второго этажа мальчика, который кричал и был сильно напуган. Оценив обстановку, Никита Попков поднялся к окну второго этажа, используя защитную решётку окна на первом этаже и газовую трубу, в то время как его напарник остался внизу для подстраховки. Старший сержант полиции залез на подоконник, взял малыша на руки, успокоил его и прошёл с ним в помещение. В комнате на полу находился обездвиженный мужчина. Проверяя у него пульс и дыхание, полицейский почувствовал от гражданина резкий запах алкоголя. Придя в чувство, отец ребёнка пояснил, что выпил и уснул», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина и его сын были доставлены в территориальный отдел полиции, куда приехала и мать малыша, находившаяся до этого на работе. Полицейские провели с родителями профилактическую беседу и напомнили об ответственности за оставление детей в опасности.

В отношении 39-летнего отца мальчика составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Рассматривается вопрос о постановке родителей на профилактический учёт.

Москва, Андрей Дорофеев

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