Сотни хакерских атак совершаются на систему онлайн-голосования в столице

С раннего утра на систему онлайн-голосования в столице было совершено более 350 хакерских атак. Об этом на странице Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году в сети «ВКонтакте» сообщил глава штаба Вадим Ковалев.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 6 утра их было более 350», – рассказал он.

По словам Ковалева, система успешно отражает все попытки взлома.

Глава Общественного штаба также напомнил москвичам, что перед тем, как проголосовать онлайн, надо проверить подключение к интернету и отключить VPN.

Сегодня в столице началось голосование по выборам муниципальных депутатов. Выборы будут проходить в течение трех дней. Граждане могут проголосовать на избирательных участках, либо онлайн.

Москва, Андрей Дорофеев

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