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Пятница, 9 сентября 2022, 10:59 мск

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Групповое отравление в Подмосковье: Следственный комитет организовал проверку

В Наро-Фоминске четверо человек, включая двоих детей, попали в больницу с отравлением. Об этом сообщила сегодня пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета России.

«Следователем следственного отдела по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту госпитализации в медицинское учреждение семьи из четырех человек, двое из которых дети 2021 и 2006 годов рождения, с признаками отравления», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, члены семьи в течение последних двух дней чувствовали признаки недомогания. Сегодня утром семья была госпитализирована с признаками отравления.

«В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – добавили в пресс-службе.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Планируется осуществление опросов пострадавших, а также проведение судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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