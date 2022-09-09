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Пятница, 9 сентября 2022, 15:41 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: загорелся ангар на площади 2 тысячи кв метров

Крупный пожар произошел сегодня в промзоне под Сергиевым Посадом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар в 2 тыс. кв. м локализован в производственном ангаре в Сергиевопосадском городском округе Московской области. До прибытия пожарных эвакуировано 12 человек. К тушению пожара привлекаются 80 человек, 23 единицы техники», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе главного управления МЧС по Московской области уточнили, что возгорание произошло в промышленной зоне посёлка Скоропусковский. Сообщение о пожаре поступило в 12:40.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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