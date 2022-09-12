Склад полимерного сырья горит в Подмосковье

Склад полимерного сырья и площадка с готовой продукцией загорелись сегодня рано утром в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 05.54 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Волоколамск, улица Северное шоссе, дом 4. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение пластиковой крошки на площади 100 кв. м. внутри склада. В 8.00 объявлен ранг пожара №2.», – говорится в сообщении ведомства.

В 8.40 в пресс-службе МЧС России уточняли, что огнем было охвачено 1500 кв. м в помещении с пластиковой крошкой и продукция на открытой площадке на площади 500 кв. м. По данным на 9.10 пожар локализован на площади 2500 кв. м.

К тушению огня привлечены 45 человек и 16 единиц техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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