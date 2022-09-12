российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 сентября 2022, 10:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Склад полимерного сырья горит в Подмосковье

Склад полимерного сырья и площадка с готовой продукцией загорелись сегодня рано утром в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 05.54 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Волоколамск, улица Северное шоссе, дом 4. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение пластиковой крошки на площади 100 кв. м. внутри склада. В 8.00 объявлен ранг пожара №2.», – говорится в сообщении ведомства.

В 8.40 в пресс-службе МЧС России уточняли, что огнем было охвачено 1500 кв. м в помещении с пластиковой крошкой и продукция на открытой площадке на площади 500 кв. м. По данным на 9.10 пожар локализован на площади 2500 кв. м.

К тушению огня привлечены 45 человек и 16 единиц техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Крупный пожар в Подмосковье: загорелся ангар на площади 2 тысячи кв метров / Групповое отравление в Подмосковье: Следственный комитет организовал проверку / Два взрыва газа произошло в Москве и Подмосковье, в столичной квартире рухнула стена / Труп с огнестрельным ранением обнаружили на берегу Клязьминского водохранилища / Мать попавших в Истре под мусоровоз девочек стала фигурантом уголовного дела / Житель Подмосковья насмерть забил соседку молотком / Строителя раздавило бетонными плитами в Подмосковье / Суд в Наро-Фоминске арестовал мужчину, устроившего поножовщину в кафе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,