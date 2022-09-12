Шесть человек погибли на дорогах Москвы за неделю

В течение минувшей недели на дорогах столицы погибли шесть человек, и еще 170 получили травмы. Об этом сообщила смегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С 5 по 11 сентября 2022 года на дорогах Москвы зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 170 получили ранения. В числе пострадавших 21 ребенок в возрасте до 16 лет», – говорится в сообщении ведомства.

Наиболее распространёнными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств (67 случаев) и наезды на пешеходов (63 случая). Почти в 43% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов.

С участием мототранспорта произошло 17 ДТП, с участием велосипедистов – 7. Самым аварийным днем стала среда, в этот день зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье – 16 ДТП, отметили в Госавтоинспекции.

Москва, Андрей Дорофеев

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