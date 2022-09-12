российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 сентября 2022, 13:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Житель столицы похитил из сейфа коллеги 200 серебряных монет

Полицейские задержали сотрудника одного из столичных госучреждений, похитившего у коллеги 200 серебряных монет. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Оперуполномоченными ОМВД России по Южнопортовому району раскрыта кража 200 серебряных инвестиционных монет России стоимостью 800 тысяч рублей у сотрудника государственного учреждения, расположенного на Шарикоподшипниковской улице. Установлено, что хищение совершил коллега потерпевшего – 35-летний ранее судимый москвич. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска на рабочем месте. Выяснилось, что он незаконно проник в кабинет заявителя, подобрал пароль к сейфу и похитил монеты. Похищенное имущество похититель не успел сбыть, в ближайшее время оно будет возвращено владельцу», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Полицейские спасли в Москве двухлетнего ребенка, едва не выпавшего из окна / Столичный суд рассмотрит дело мужчины, пытавшегося зарезать двух подростков / Два взрыва газа произошло в Москве и Подмосковье, в столичной квартире рухнула стена / Приезжие налетчики пытались отравить газом московского пенсионера / Столичный полицейский продавал информацию об умерших москвичах / Более десятка участников драки с поножовщиной задержали в Москве / Бизнес-разборки: труп с огнестрельными ранениями найден в авто на западе столицы / Пассажир застрелил таксиста в Подмосковье и, оторвавшись от погони, закопал тело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,