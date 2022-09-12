Житель столицы похитил из сейфа коллеги 200 серебряных монет

Полицейские задержали сотрудника одного из столичных госучреждений, похитившего у коллеги 200 серебряных монет. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Оперуполномоченными ОМВД России по Южнопортовому району раскрыта кража 200 серебряных инвестиционных монет России стоимостью 800 тысяч рублей у сотрудника государственного учреждения, расположенного на Шарикоподшипниковской улице. Установлено, что хищение совершил коллега потерпевшего – 35-летний ранее судимый москвич. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска на рабочем месте. Выяснилось, что он незаконно проник в кабинет заявителя, подобрал пароль к сейфу и похитил монеты. Похищенное имущество похититель не успел сбыть, в ближайшее время оно будет возвращено владельцу», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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