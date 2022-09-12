Более 140 ДТП с участием электрических устройств произошло в Москве с начала года

С начала года более 140 дорожно-транспортных происшествий случилось в Москве с участием электрического транспорта малой мощности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«По итогам 8 месяцев текущего года в столице зарегистрировано 143 дорожных аварии с участием лиц, использующих для передвижения различные электрические устройства малой мощности. В таких ДТП 1 человек погиб и 148 человек получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции уточнили, что основными причинами аварий стали нарушение правил движения по пешеходным переходам, невыполнение требований сигналов светофора, пересечение проезжей части вне пешеходного перехода, создание помех на тротуарах.

«В очередной раз обращаемся к любителям электрических транспортных средств с убедительной просьбой – отнестись ответственно к своей безопасности, быть предельно внимательными при участии в дорожном движении и соблюдать ПДД. Никогда не допускайте передвижения на электросамокате, находясь на устройстве вдвоём, втроем, а также с детьми», – добавили в пресс-службе автоинспекции.

Москва, Андрей Дорофеев

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